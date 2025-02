Internat w USA: Inwestycja w rozwój i przyszłość

Szkoły z internatem w Stanach Zjednoczonych od lat cieszą się zainteresowaniem uczniów z całego świata, a coraz częściej także polskich rodzin. Choć decyzja o podjęciu nauki za granicą wiąże się z dużą inwestycją finansową, coraz więcej rodziców traktuje ją jako długofalową strategię wspierającą rozwój ich dzieci. Amerykański system edukacji oferuje unikalne możliwości, których trudno szukać w polskich placówkach. Programy nauczania w szkołach z internatem nie tylko stawiają na wysoki poziom akademicki, ale także na rozwój osobisty, kształtowanie samodzielności i zdolności przywódczych.

Jak podkreśla przedstawiciel jednej z prestiżowych amerykańskich szkół: "Amerykańskie szkoły z internatem, które oferują wymagające, ale i bardzo rozbudowane oraz ciekawe programy akademickie, pozwalają uczniom tworzyć własną ścieżkę. Uczenie się przez doświadczenie i różnorodne wymiany kulturowe stanowią kluczowy element tego systemu."

Indywidualne podejście do ucznia

Amerykańskie szkoły stawiają na różnorodność i otwartość, dlatego chętnie przyjmują uczniów z różnych krajów, w tym z Polski. Nasza młodzież często wyróżnia się ambicją, kreatywnością i gotowością do podejmowania wyzwań, co czyni ją atrakcyjnymi kandydatami. Jak podkreśla przedstawiciel szkoły Léman Manhattan Preparatory School: "Misja szkoły znajduje odzwierciedlenie w jej zróżnicowanej międzynarodowej społeczności, która w tym roku obejmuje uczniów z ponad 70 krajów. Ta różnorodność wzbogaca doświadczenie Léman, wspierając środowisko, w którym uczniowie dzielą się różnymi perspektywami, językami i kulturami."

Proces rekrutacji i wsparcie dla rodzin

Wielu rodziców początkowo nie rozważało edukacji zagranicznej dla swoich dzieci, jednak po rozmowach z przedstawicielami szkół ich perspektywa często ulega zmianie. Targi edukacyjne, takie jak Boarding School Expo organizowane przez Excellence in Education Barbary Salamon, stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą renomowanych placówek oraz zrozumienia procesu rekrutacji.

Sam proces rekrutacji jest złożony i wieloetapowy. Składa się z kilku kluczowych elementów, takich jak testy akademickie i językowe, rozmowy kwalifikacyjne, a także prezentacja osiągnięć i zainteresowań ucznia. Jak podkreśla jedna z rodzin: "To jest bardzo złożony proces, czteroetapowy, składa się z wielu zadań, które uczeń musi po drodze wykonać, do tego jest mnóstwo formalności do wypełnienia. Ale byliśmy naprawdę świetnie wspierani i prowadzeni za rękę przez przedstawiciela szkoły. To nam pokazało ogromne zaangażowanie tego człowieka, ale też wartości szkoły w Stanach."

Dla wielu rodzin kluczowe znaczenie ma także wsparcie doradców edukacyjnych oraz zaangażowanie przedstawicieli szkół. Rodzice jednego z uczniów podkreślają: "Złapaliśmy chemię i to był impuls. Po targach odezwał się do nas m.in. przedstawiciel tej szkoły. Nie byliśmy przekonani do rekrutacji już teraz, nasze dziecko jest bardzo młodym człowiekiem, miał wtedy 13 lat, ale uznaliśmy, że zrobimy to na próbę. Chcieliśmy zobaczyć, jak bardzo złożony jest proces rekrutacji do szkoły w Stanach."

Edukacja dopasowana do ucznia

Rodzice często podkreślają, że jednym z kluczowych atutów amerykańskich szkół jest ich podejście do indywidualizacji nauki. Uczniowie mogą samodzielnie kształtować swój plan zajęć, wybierając przedmioty na poziomie dostosowanym do ich umiejętności i zainteresowań. Przykładowo, jeden z polskich uczniów uczęszczających do Fryeburg Academy uczęszcza na matematykę na poziomie trzeciej klasy liceum, jednocześnie rozwijając się w dziedzinach, które nie są powszechne w polskich szkołach, takich jak geopolityka czy literatura amerykańska.

Jak wspominają rodzice jednego z uczniów: "To, co dla naszego syna było szalenie ważne w edukacji w Stanach, to fakt, że sam tworzy swój program zajęć. Może dobrać zajęcia, które są jego mocną stroną, na przykład nauki ścisłe, ale jednocześnie rozwijać się z historii czy geopolityki, której w Polsce nie ma w ogóle, a którą również kocha."

Praktyczne podejście do nauki

W amerykańskich szkołach nacisk kładzie się nie tylko na teorię, ale również na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Laboratoria biologiczne, zajęcia z robotyki czy warsztaty z fizyki umożliwiają uczniom eksperymentowanie i zdobywanie doświadczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistości akademickiej i zawodowej. To podejście sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca, a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji w środowisku sprzyjającym kreatywności i innowacji.

Dla wielu rodzin decyzja o edukacji zagranicznej to ogromne wyzwanie, nie tylko pod względem organizacyjnym, ale również finansowym. Warto jednak pamiętać, że istnieją różne formy wsparcia, takie jak stypendia akademickie i sportowe, które mogą znacząco obniżyć koszty nauki. Coraz więcej rodziców dostrzega, że inwestycja w międzynarodową edukację to nie tylko lepsze przygotowanie do studiów wyższych, ale również rozwój osobisty ich dzieci, które uczą się samodzielności, odpowiedzialności i adaptacji do nowych warunków.

Polscy uczniowie, którzy zdecydowali się na naukę w USA, podkreślają, że to doświadczenie zmienia ich życie. Szkoła staje się miejscem, w którym nie tylko zdobywają wiedzę, ale także rozwijają pasje, nawiązują przyjaźnie z ludźmi z całego świata i przygotowują się do przyszłości w dynamicznie zmieniającym się świecie. Decyzja o edukacji zagranicznej nie jest łatwa, ale dla wielu rodzin okazuje się najlepszą inwestycją w przyszłość ich dzieci.

Barbara Salamon - certyfikowana doradczyni edukacyjna British Council, CCEA i IATC, założycielka butikowej agencji Excellence in Education

Pomagam rodzicom i ich dzieciom wybrać najlepszy program edukacyjny za granicą. Specjalizuję się w wyborze szkół średnich i ścieżek przygotowujących do aplikacji na zagraniczne uniwersytety. Jestem certyfikowanym doradcą edukacyjnym British Council, CCEA i IATC. Prowadzę konsultacje online i stacjonarnie we Wrocławiu. Prywatnie mama trzech małych chłopców i dwóch adoptowanych psów.